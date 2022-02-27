إصابة مصري بقصف جوي في أوكرانيا

المصدر: البيان

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تعرَّض مصري، اليوم، لإصابة خلال قصف جوي في أوكرانيا.

وأوضح ممثلو الجالية المصرية في أوكرانيا، خلال اجتماع عن بعد عقدته اليوم وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، أن المصري المصاب يُدعى محمد سعد محمد زايد.

ولفتوا إلى أن محمد مقيم ويعمل في أوكرانيا، وأنه تعرَّض للإصابة أثناء القصف بأحد شوارع مدينة خاركوف، وذلك حسبما أفاد موقع «اليوم السابع»،

وذكروا أن حالته الآن مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية العاجلة داخل المستشفى عقب إجراء جراحة.

من جهتها، وجَّهت الوزيرة نبيلة مكرم باستمرار متابعة حالته والاطمئنان عليه، مؤكدةً حرصها على متابعة أعداد المصريين الذين تحركوا من الأماكن الخطرة.

وشددت على أن مصر تعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لأبنائها في أوكرانيا، منوهةً بالاهتمام بالحالات الإنسانية في أماكن الاختباء.

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