السودانيون متمسكون بمطالبهم.. الحكم المدني

المصدر: الخرطوم - وكالات

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تظاهر آلاف السودانيين السبت بالعاصمة الخرطوم استمراراً للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي. ورفع المتظاهرون شعار «كلنا معكم»، ويقصدون به أن الآباء والأمهات يقفون إلى جانب أبنائهم الشباب الذين ينخرطون في الاحتجاجات، فضلاً عن لافتات عليها صور لعدد من ضحايا الاحتجاجات.

كما شهدت التظاهرات أيضاً مشاركة لافتة لعائلات ضحايا الاحتجاجات وأصدقائهم وهم يحملون صورهم، داعين لضرورة «محاسبة من قتلهم». وقالت فايزة حسين، متظاهرة في العاصمة الخرطوم لوكالة «فرانس برس»: «نتظاهر لنقول لأبنائنا وبناتنا إنهم ليسوا وحدهم وللسلطات أن عليها التوقف عن قتل أولادنا». وأورد حسن علي (63 عاماً)، «نحن هنا لدعم الشباب في ثورتهم وللمطالبة بوقف أعمال القتل».

وأفادت لجنة «أطباء السودان» بأن 83 متظاهراً قتلوا حتى اللحظة منذ بداية الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد.

وشكل النائب العام السوداني لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت المواكب الاحتجاجية، الخطوة التي لاقت إشادةً من خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اداما دينغ، خلال زيارة أجراها للسودان الأسبوع الماضي.

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