«الأغذية العالمي»: اليمن يمضي إلى الكارثة

المصدر: عدن - البيان

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حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، من أنّ اليمن يتجه نحو كارثة، إذ ينضب التمويل الإنساني، ما يضطر البرنامج لتقليص المساعدات الغذائية لملايين الأسر، مشيراً إلى أنّ الأوضاع الآن أسوأ ما يمكن لأي شخص تخيله.

وفي أعقاب زيارة إلى اليمن قال بيزلي: «ليس لدينا خيار سوى أخذ الطعام من الجياع لإطعام المتضورين جوعاً، وما لم نحصل على تمويل فوري، سنخاطر في غضون أسابيع قليلة حتى بعدم قدرتنا على إطعام المتضورين جوعاً، سيكون هذا الجحيم على الأرض».

وكان بيزلي التقى مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، كما أمضى وقتاً مع العائلات في المستشفيات ومراكز توزيع الطعام في محافظات عدن وصنعاء وعمران، إذ تعاني هذه المحافظات من مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي. واستمع مدير برنامج الأغذية العالمي بشكل مباشر إلى تأثير التخفيضات في المساعدة على حياة العائلات، قائلاً: «لقد وصل اليمن إلى دورة كاملة منذ العام 2018 عندما اضطررنا للنضال للرجوع عن حافة المجاعة، لكن مخاطر اليوم أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى»، حيث يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 13 مليون شخص في اليمن، لكنه اضطر لخفض الحصص الغذائية إلى النصف في بداية العام بسبب نقص التمويل.

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