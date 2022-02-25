السفارة المصرية في كييف تتفاوض على مسار آمن لخروج رعاياها من أوكرانيا

المصدر: البيان

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أعلنت السفارة المصرية في كييف، الجمعة، إنها تتفاوض على مسار آمن لخروج رعاياها الموجودين في المدن الشرقية لأوكرانيا، عقب بدء الهجوم الروسي، الخميس.

ووجّهت السفارة المصرية في كييف رسالة للمواطنين الموجودين في خاركوف والمدن الشرقية بأوكرانيا، بأن «يستمروا في الالتزام بالوجود بالمنازل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على (مسار آمن) لخروجهم».

وأضافت السفارة، في بيان لها عبر حسابها على «فيسبوك»، اليوم (الجمعة): «أما بالنسبة للمواطنين في المدن الغربية والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول جميع الجنسيات وتمنحهم فيزا 15 يوماً للعودة إلى أرض الوطن». وأضافت: «أما المواطنون الموجودون في وسط وجنوب أوكرانيا عليهم الاستمرار في الوجود بالمنازل لحين هدوء الأوضاع».

وأهابت السفارة المصرية في كييف، عبر بيان لها، اليوم، بـ«المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا عدم استقاء المعلومات من أي مصادر أو صفحات أو مجموعات؛ إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع (فيسبوك)». وقالت: «يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى غير المعلومة لنا». وشددت السفارة على أنها «سوف تتوالى متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للمواطنين أولاً بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها».

وقررت مصر، أمس، «تقديم جميع الخدمات للسائحين الروس والأوكرانيين الموجودين على أراضيها لحين عودتهم لبلادهم». وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أمس، إن «وزارة السياحة المصرية وجّهت كل الفنادق التي يقيم فيها سياح روسيون أو أوكرانيون باستمرار تقديم كل الخدمات لهؤلاء حال انتهت فترة إقامتهم».

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