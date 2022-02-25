السيسي يدعو لتقاسم الأعباء بمواجهة «كورونا»

المصدر: القاهرة- البيان

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دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تعاون وتقاسم للأعباء في مواجهة جائحة «كورونا». وقال خلال كلمة، ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، أمس، إن التعافي من الأزمة ممكن إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت كل الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وفقاً لما نقلت مواقع إخبارية مصرية عديدة.

وأكد السيسي أن الخروج من أزمة «كورونا» يتطلب وضع سياسات متكاملة وآليات فعالة ويحتاج لقدرة مالية، منوهاً بأن العديد من الدول النامية والأقل نمواً تواجه صعوبات جمة في تجاوز تلك التحديات. وذكر أن إعادة ترتيب الأولويات عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات، مشدداً على أهمية عدم انتهائها إلى مسارات متباينة من شأنها عرقلة المسارات الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وآليات تنفيذها.

وشدد على أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية في صياغة سياسات عمل تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة - بشكل يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها، لافتاً إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق.

من جهته،، قال الدكتور حسام عبد الغفار الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مصر تستقبل خلال بضعة أيام الشحنة الأولى من دواء باكسلوفيد الخاص لعلاج «كورونا» من إنتاج شركة فايرز. ونقل موقع «بوابة أخبار اليوم» عن عبد الغفار قوله إن مصر أنهت التعاقد مع الشركة للحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية.

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