باشاغا يعلن جاهزية تشكيلة حكومته وإحالتها إلى مجلس النواب الليبي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب في ليبيا الخميس، جاهزية تشكيلته الحكومية، وبأنها ستحال للبرلمان اليوم بشكل رسمي، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.

وأوضح في بيان صحافي، "يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، عن الجهوزية الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس".

وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء "عقب مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية".

وفي ذات الوقت، وجه مجلس النواب الدعوة لأعضائه لعقد جلسة الاثنين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.

وعيّن مجلس النواب قبل أسبوعين والذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.

ووجه مجلس النواب دعوة لعقد جلسة الاثنين المقبل، من المرجح أن تنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من باشاغا.

كما قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاثنين الماضي، مبادرة لتنظيم الانتخابات البرلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية يونيو القادم.

وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.

وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الفائت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز