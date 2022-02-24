الأردن يعفي مواطنية المتواجدين في أوكرانيا من كافة قيود السفر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني أنه قرر إعفاء جميع المواطنين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وأفاد المركز في بيان بأنه "حرصا على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN". وفقاً لصحيفة "الدستور".

كما تمت إزالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى إشعار آخر.

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز