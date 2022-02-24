البرهان يدعو إلى توافق وطني

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال تفقده لسلاح المدرعات، أقوى تشكيلات الجيش السوداني، أمس، القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مشدداً على أن جيش بلاده لن يسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة توافق وطني أو انتخابات شفافة.

ونبه البرهان إلى «التحديات والتهديدات التي تحدق بالوطن خلال هذه المرحلة الحرجة». وحض، في كلمة ألقاها أمام قوات المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم، كل مكونات المجتمع السوداني للتعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها. وثمن التضحيات التي سجلها عناصر القوات المسلحة المنتشرون على ربوع الوطن.

وقال إن «الجيش السوداني يمثل بوتقة تتجسد فيها كل معاني القومية والوحدة الوطنية». كما دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الأفراد إلى «تحمل الإساءات وحملات التشويه الممنهجة ضد القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية، بهدف تشتيت وحدتهم وزعزعة إيمانهم بالوطن».

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