شاهد مشاركة العاهل الأردني في تدريبات للقوات الخاصة

المصدر: البيان

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شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أول امس الاثنين، في تدريبات القوات الخاصة لمحاكاة عملية القضاء على العناصر الإرهابية والمهربين، وفق بيان أصدره الديوان الملكي الأردني.

وشملت التدريبات مهمات استطلاعية للقناصة والتعامل مع أهداف مفاجئة من أجل تقديم الدعم لوحدات حرس الحدود، فضلا عن استخدام أسلحة نارية تحت غطاء جوي من طائرات مروحية لاعتراض أهداف خارج منطقة العملية.

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