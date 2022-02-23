الكويت ومصر تبحثان تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة

المصدر: الكويت - وكالات

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بحث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمة والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين الكويت ومصر على كافة الأصعدة، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

تعزيز تعاون

على صعيد متصل، اتفق ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي واستقرار الدول والشعوب العربية.

وأكّد السيسي خصوصية العلاقات الوثيقة وما يجمع البلدين من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق في شتى الأصعدة، سعياً نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية. كما أكّد السيسي التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه تطورات المنطقة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المشترك من دعامة أساسية للاستقرار الإقليمي.

بدوره، أكّد ولي العهد الكويتي، على التقدير والمودة التي تكنها الكويت لمصر قيادة وشعباً في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين. وشدد مشعل الجابر الصباح، على حرص الكويت على تعزيز التعاون مع مصر، والتشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا، مثمناً دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن العربي والدفع قدماً بأواصر العمل العربي المشترك.

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