الإمارات تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء مجموعة البرلمان العربي في أعمال اجتماعات لجان البرلمان الأربع واجتماعات لجانه الفرعية، وذلك في إطار التحضير للجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان المقرر عقدها غداً الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة البرلمان العربي، كل من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي، نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

وقال محمد أحمد اليماحي، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ناقشت أبرز القضايا والمستجدات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية واليمنية والمستجدات على الساحة العراقية والصومالية، فضلاً عن مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومسودة أولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021.

وأضاف اليماحي، أن اللجنة استعرضت أيضاً نتائج المؤتمر الرابع للبرلمان العربي لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي عقد في القاهرة السبت الماضي، ووثيقة المؤتمر التي جاءت تحت عنوان «رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن»، والتي من المقرر رفعها للقمة العربية القادمة.

بدورها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، اطلعت على مذكرة بشأن مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، داعية إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقانون ليتوافق مع طبيعته كقانون استرشادي عربي لا يحمل الصفة الالزامية.

وأضافت الشرهان، أن اللجنة استعرضت مستجدات اعتماد مشروع الوثيقة العربية التي أعدتها لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومتابعة الترتيب لإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي في مملكة البحرين ومستجدات العمل على إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام 2021.

من جهته، قال أحمد حمد بوشهاب، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ناقشت مجموعة من الموضوعات كان أبرزها التحضيرات الجارية لعقد المنتدى العربي حول: «متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية»، والمقرر انعقاده خلال مايو المقبل، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي، منوهاً إلى أنّ الشعبة الإماراتية تقدمت بمقترحات هامة حول هذا القانون، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي يعد من أبرز مظاهر الثورة التكنولوجية الرقمية الحديثة التي لم تتضح معالمها وإمكانياتها بعد، وقال إن الذكاء الاصطناعي بات يحاكي الذكاء البشري.

بدورها، قالت شذى سعيد النقبي، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان ناقشت مجموعة من القضايا المهمة من أبرزها إعداد رؤية برلمانية عربية لمواجهة تغير المناخ على حقوق الإنسان، لاسيما أن هناك ترابطاً بين المتغيرات المناخية والأمن الانساني ومظاهر حقوق الإنسان، فيما تم اقتراح إصدار إعلان برلماني عربي لتجريم استهداف المدنيين أثناء الحروب و النزاعات المسلحة في الوطن العربي، مشيرة إلى أنّ اللجنة ناقشت إعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية.

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