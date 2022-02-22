تأكيد خليجي أوروبي على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن

المصدر: (بروكسل - واس)

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أكد بيان صادر عن اجتماع للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بروكسل على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني في اليمن.

ودعا البيان، الذي نشره مجلس التعاون الخليجي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن. وقال البيان إنّ الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط واليمن وإيران وليبيا وسوريا، وأكدا أهمية التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأنها. وبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، التحديات الإقليمية والعالمية على هامش اجتماع الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26.

وقال حساب وزارة الخارجية السعودية على «تويتر»، إن وزراء خارجية دول التعاون لدول الخليج ناقشوا سبل توطيد التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية خلال اجتماع منعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، ترأس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الـ 26 في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت أن وزراء خارجية التعاون الخليجي استعرضوا خلال الاجتماع أوجه العلاقات الأخوية الخليجية المتينة وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد التعاون والتنسيق الخليجي بشأن التحديات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حولها ولا سيما ملفات الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

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