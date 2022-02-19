13 قتيلاً بتفجير انتحاري في الصومال

المصدر: مقديشو - رويترز

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لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم بانفجار في بلدة بلدوين بوسط الصومال السبت، وذلك بعد أن قال شهود إن انتحارياً فجر نفسه في مطعم يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين.

ووفقاً لموقع (سايت)، الذي يرصد أنشطة الجماعات المتشددة على الإنترنت، أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلن التلفزيون الصومالي على حسابه على «تويتر» أن 18 آخرين أصيبوا في هجوم بلدة بلدوين. وقال أحد الشهود في بلدوين إنه ساعد في إجلاء الجرحى بعد الهجوم.

بدوره، ذكر عدن فرح، وهو من شيوخ البلدة، «أحصيت سبعة قتلى، من بينهم جنود ومدنيون، وأحصيت أكثر من عشرة مصابين. وكنت من بين من نقلوا الضحايا إلى المستشفى». وأكد مسؤولون في الشرطة والحكومة أن انفجار المطعم نتج عن تفجير انتحاري، لكنهم لم يذكروا عدد الضحايا. وقال سكان إنّ أحد القتلى مرشح في انتخابات برلمانية جارية في الصومال حالياً.

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