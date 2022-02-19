مقتل 7 إرهابيين بعملية نوعية للجيش الجزائري

المصدر: الجزائر - وكالات

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أعلن الجيش الجزائري السبت القضاء على سبعة إرهابيين، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بولاية «محافظة» سكيكدة (465 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائرية) بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وأوضحت الوزارة أنه «في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب.. وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي على سبعة إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة».

وأضاف إن هذه العملية مكنت من «استرجاع ستة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية بمنظار وكميات من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى». وتأتي هذه العملية النوعية، يضيف البيان، لـ«تعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مرة أخرى مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد».

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