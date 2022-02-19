الجزائر: حريصون على إنجاح القمة العربية

المصدر: القاهرة، الجزائر - البيان، وكالات

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أكدت الجزائر حرصها على إنجاح القمة العربية المقبلة، وهو ما صرح به رئيس المجلس الشعبي الوطني «الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري»، إبراهيم بوغالي، السبت في العاصمة المصرية القاهرة، الذي أكد حرص الرئيس عبدالمجيد تبون على إنجاح القمة العربية المقبلة وجعلها قمة جامعة لكل الأعضاء. ودعا بوغالي، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، إلى ضرورة تكثيف التعاون وتحيين الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، محذراً من أن هذه الآفة استطاعت التأقلم مع الإجراءات التي اتخذت لمقاومتها وتجفيف مصادر تمويلها. كما شدد على أهمية ضمان الأمن والسلم لبلدان المنطقة. وأفاد بأن ذلك ضروري من أجل إسماع كلمة العالم العربي بين الأمم، لا سيما في ظل تسارع الأحداث الدولية وتنافس الدول على الهيمنة.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، دعا بوغالي، وفق ما نقلته تقارير إعلامية جزائرية، إلى التحضير الجماعي لما بعد جائحة كورونا، وذلك من أجل بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، غادر الرئيس تبون بلاده متوجهاً إلى قطر في زيارة تدوم يومين بحسب بيان للرئاسة الجزائرية. وحسب البيان ذاته فإن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدماً، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما. كما سيشارك الرئيس تبون في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة.

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