الشرعية تُسقط 11 مسيّرة حوثية في حجة

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، 11 طائرة مسيّرة لميليشيا الحوثي في جبهات محافظة حجة، وغنمت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة خلال معارك الـ 24 ساعة الماضية، فضلاً عن أسرها عدداً من عناصر الميليشيا الإرهابية.

وذكر بيان عسكري للمنطقة العسكرية الخامسة، أنّ مقاتلات تحالف دعم الشرعية ودفاعات الجيش الوطني استهدفت تجمعات الحوثيين وطائراتهم المسيّرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 عنصراً حوثياً في جبهات مديريتي عبس وحرض. كما استهدفت مقاتلات التحالف، تجمعاً للميليشيا في شرق جبل الحصنين جنوبي حرض، ودوريات عسكرية على متنها عناصر حوثية شمال مديرية عبس، وأخرى شرق مديرية حيران.

ووفق ما ذكرت المنطقة العسكرية، فقد أسقطت دفاعات الجيش اليمني، خمس طائرات مسيّرة لميليشيا الحوثي، ليترفع عدد الطائرات المسيّرة التي تم اعتراضها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 11 طائرة مسيّرة في أجواء المناطق المحررة.

إلى ذلك، اندلعت معارك هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي، في عدد من جبهات جنوب محافظة مأرب. وشنت القوات الحكومية، بإسناد من القبائل وتحالف دعم الشرعية، هجمات عدة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا إلى الشرق من مديرية الجوبة جنوب المحافظة، وفق مصادر ميدانية. كما أعقبت الهجمات معارك ضارية تركز أغلبها في جبهتي الردهة، وأم ريش على المحور الصحراوي، وسط سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما استعادت القوات الحكومية عدداً من المواقع بعد فرار الحوثيين منها.

وفي الجبهات الغربية، شهدت جبهتا الكسارة والمشجح بمديرية صرواح معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، تكبدت خلالها الميليشيا عدداً من القتلى والجرحى. وتزامنت المعارك مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات عدة للميليشيا على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز