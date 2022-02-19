تونس تمدّد حالة الطوارىء لأكثر من 10 أشهر

المصدر: وام

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قرر الرئيس التونسي قيس سعَيد أمس تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة تفوق 10 أشهر ابتداء من اليوم السبت.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن القرار الرئاسي جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية، والذي نص على تمديد حالة الطوارئ من اليوم السبت وحتى 31 ديسمبر المقبل.

يذكر أنه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ في تونس منذ 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة واستشهد فيها 12 عنصرا أمنيا وإصابة 16 شخصا.

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