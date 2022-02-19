اعتراض مسيّرة فوق الجليل.. وطائرات إسرائيلية تحلق في أجواء لبنان

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي، أمس، أن الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية تمكنت من العودة إلى لبنان، متراجعاً عن رواية إسقاط الطائرة بصواريخ القبة الحديدية.

فيما قال مصدر أمني وشاهد من «رويترز» إن دوي انفجار سُمع في بيروت ناجم على الأرجح عن اختراق جدار الصوت لطائرات إسرائيلية كانت تحلق في سماء العاصمة اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، أمس، إن نظام القبة الحديدية أسقط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان.وجاء هذا الإعلان الأولي بعدما تحدثت تقارير عن سماع دوي صفارات الإنذار شمالي إسرائيل لمرتين متتاليتين، قبل أن تتبعها أصوات انفجارات ضخمة.وقال الجيش، إنه بعدما اخترقت الطائرة المسيرة الأجواء الإسرائيلية، تم تفعيل الإنذارات وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية، وأضاف أنه تم استدعاء طائرات ومروحيات حربية إلى المجال الجوي. لكن في وقت لاحق أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً آخر قال فيه، إن الطائرة المسيرة تمكنت من العودة إلى لبنان، بعد تحليقها لدقائق في أجواء إسرائيل.

وأضاف البيان: «من التحقيق الأولي، اتضح أنه في وقت سابق تم رصد طائرة مسيرة لاسلكية صغيرة داخل لبنان وهي تحلق نحو الأراضي الإسرائيلية».

وتابع: «بعد خرقها السيادة الإسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية». وقال: «جرى إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة، وتم تفعيل الإنذارات». وأضاف: «بعد دقائق معدودة عادت المسيرة الصغيرة إلى لبنان. تبقى الحالة اعتيادية وطبيعية في الجبهة الداخلية».

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