267 طلب ترشيح للمرحلة الثانية من (البلديات) في الضفة الغربية

المصدر: رام الله-د.ب.أ

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس، تلقيها 267 طلب ترشيح للمرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية (البلديات) في الضفة الغربية.

وأفادت اللجنة في بيان، بانتهاء فترة الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية وأوضحت أن طواقمها بدأت العمل على مراجعة طلبات الترشح وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، تمهيداً لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون. وبينت أنها ستقوم بنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين غداً الأحد، وذلك في مكاتبها بمحافظات الضفة الغربية ومن خلال موقعها الالكتروني وفي المجالس المحلية. يشار إلى أن الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية سيجري في 26 من الشهر المقبل، علماً أن فترة الترشح استمرت لمدة 10 أيام فيما يتم الترشح من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية.

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