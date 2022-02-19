التحالف يدمر زورقاً حوثياً مفخخاً

المصدر: الرياض - وكالات

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دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن زورقاً مفخخاً تابع لميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر. وأوضح في بيان أن الميليشيا استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ، مشيراً إلى أن استخدام الحوثيين للميناء عسكرياً يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية. وفي سياق متصل، أعلن التحالف تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة. كما أعلن تنفيذ 18 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

إلى ذلك، ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن قوات الجيش صدت هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة عبس، وأسقطت عدّة طائرات مسيّرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيا. وأضاف أن طيران التحالف استهدف تجمعات الميليشيا في جبهة عبس، ما أسفر عن مقتل العشرات من الحوثيين وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

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