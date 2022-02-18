الجيش اليمني يحبط أكبر هجوم حوثي في حجة

المصدر: عدن - البيان

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أحبطت قوات الجيش اليمني، أكبر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها في مديرية عبس، جنوب محافظة حجة، غربي اليمن، شاركت فيه زوارق مفخخة وطائرات مسيرة، والمئات من المقاتلين. وذكرت مصادر عسكرية لـ «البيان»، أن ميليشيا الحوثي، حشدت المئات من مقاتليها، مسنودين بأسراب من المسيرات المفخخة، والزوارق المفخخة، وهدفت استعادة الشريط الساحلي الخاضع لسيطرة الشرعية، وتنفيذ عملية التفافية، بهدف تخفيف الضغط على عناصرها في مديرية حرض.

خوض

وحسب المصادر، خاضت قوات الجيش معركة استمرت لساعات، تم خلالها إسقاط 10 طائرات مسيرة، كما تم التصدي لهجوم بالزوارق عبر البحر، ودمرت زورقين ضمن مجموعة من الزوارق كانت تستخدم في الهجوم، لتوفير تغطية نارية لعناصر الميليشيا، التي نفذت هجومها عبر اتجاهين، الأول من البحر والآخر عبر البر، واستهدف الوصول إلى الطريق الدولي، الذي يربط مديرية عبس بمديرية حرض، والذي تسيطر عليه القوات الحكومية.

كسر للهجمات

من جهتها، ذكرت المنطقة الخامسة، أن أكثر من 50 من عناصر ميليشيا الحوثي، لقوا حتفهم على يد الجيش الوطني، ومقاتلات التحالف، عندما استهدفت مقاتلات التحالف تجمعاتهم، لحظة استعداداهم لتنفيذ الهجوم على مواقع الجيش في جبهة بني حسن بمديرية عبس، حيث دمرت مقاتلات التحالف، عدداً من الآليات والمركبات العسكرية، بينها دبابة، فيما كسرت قوات الجيش هجمات بأنساق لميليشيا الحوثي، مسفرة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وفرار العناصر المتسللة.

تدمير

ووفق بيان عسكري، دكت مدفعية الجيش اليمني، عدداً من مواقع الميليشيا في جبهات عبس، حيث دمرت مدافع وأطقماً عسكرية، كما استهدفت تجمعات لعناصر الميليشيا، موقعة قتلى وجرحى، فيما صعدت الميليشيا من هجماتها الصاروخية على المدنيين، حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان، بثلاثة صواريخ باليستية.

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