أستراليا تصنف «حماس» منظمة إرهابية

المصدر: كانبيرا- أ.ف.ب

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أعلنت أستراليا، أمس، أنها ستدرج حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي «منظمة إرهابية». وكانت كانبيرا أدرجت من قبل كتائب «عز الدين القسام» على لائحتها للمنظمات الإرهابية. ويقضي الإجراء الجديد بتصنيف الحركة بأكملها «منظمة إرهابية».وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز عند الإعلان عن إدراج ثماني منظمات على لائحة الإرهاب، إن «آراء حماس والمجموعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي أدرجت على اللائحة مقلقة جداً ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة».

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