مصر توضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز

المصدر: البيان

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كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، حقيقة رفع سعر رغيف الخبز.

وأوضح عشماوي، وفقاً لموقع «صدى البلد»، أنه لم يتم وضع سعر لرغيف الخبز، مؤكداً أن جميع الاقتراحات مجرد دراسات فقط، وهناك أكثر من دراسة خاصة بسعر الخبز.

وقال إن مصر تقوم بدراسة دقيقة لتقديم الأفضل لمواطنيها، مشيراً إلى أن الجميع يعلم مستويات الدخل للمواطنين.

وأضاف أن الخبز من السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أن هناك 72 مليوناً يحصلون على الرغيف المدعَّم، وهو ما يعادل 70% من الشعب المصري.

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