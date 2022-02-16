السيسي وملك بلجيكا يبحثان الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب

المصدر: د ب ا

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استقبل ملك بلجيكا لويس فيليب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكي البلجيكي، كما التقى الرئيس السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر، مؤكدا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسيا واقتصاديا وتنمويا وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية؛ خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف، مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، خاصة مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف.

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