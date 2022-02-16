زلزال بقوّة 4 درجات يضرب جنوب طبريا

المصدر: وام

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ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر جنوب طبريا بعمق 10كم، وفقا لما أعلنه مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مساء أمس.

وأكد المهندس غسان سويدان، مدير المرصد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، عدم حدوث هزات ارتدادية للزلزال الذي يبعد عن مدينة اربد الأردنية 20 كم، مشيرا إلى أن الزلزال وقع في ذات المنطقة التي شهدت الشهر الماضي زلزالا بقوة 4.6 درجة وتبعه 10 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.0 الى 2.9 درجة على مقياس ريختر.

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