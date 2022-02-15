قتيلان بتظاهرات الخرطوم .. والأزمة تراوح مكانها

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهريْن خلال الاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، فيما لا تزال حالة الانسداد السياسي تسيطر على المشهد، في ظل مبادرات محلية وإقليمية ودولية، لم تفلح في التوصل إلى توافق بين الفرقاء.

وأكدت لجنة الأطباء المركزية، أن القتيل الأول الذي لم يتم التعرف إلى بياناته بعد، لقي حتفه، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر، أثناء مسيرة متوجهة نحو القصر الجمهوري، لتعلن لاحقاً مقتل متظاهر ثانٍ. وتواصلت المظاهرات، ضمن جدول زمني حددته تنسيقيات لجان المقاومة، وعدد من المكونات المهنية والسياسية لشهرها الثالث، إذ تجمع آلاف المتظاهرين في عدة نقاط بمدن العاصمة الثلاث، وتحركوا صوب مبنى البرلمان بمدينة أم درمان.

حكم مدني

ووصل عدد من المتظاهرين لمحيط البرلمان، وهم يرددون شعارات مطالبة بالحكم المدني الكامل، ومنادية بالحرية للمعتقلين، الذين تم توقيفهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وحاول محتجون آخرون، الوصول لمقر القصر الرئاسي بالخرطوم، غير أن القوات الأمنية منعتهم قبل وصولوهم شارع القصر، ودخلت معهم في عمليات كر وفر، بموقف شروني ومحطة السكة حديد.

حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وحالت دون وجهتهم.واستبقت السلطات، المظاهرات، بتأكيد لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، بأن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، وأن حركة السير ستكون كالمعتاد، معلنة في الوقت ذاته، أنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات، بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.

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