المرشحون لمسابقة الدكتوراه في الجزائر مُعفَون من وثيقة «كورونا»

المصدر: الجزائر- البيان

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أعلنت الحكومة الجزائرية، تخفيف الإجراء المتعلق باستظهار وثيقة الكشف عن «كورونا» (كوفيد 19)، بالنسبة للمترشحين لمسابقة الدكتوراه للعام الجامعي 2022/2021.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، خلال كلمة ألقاها خلال لقاء مع الجمعيات الطلابية المعتمدة بالقطاع، اليوم الاثنين، إنه تقرر تخفيف الإجراء المتعلق باستظهار وثيقة الكشف عن كوفيد 19. وشدد بن زيان، على أنه «سيتم التقيد بصرامة بالبروتوكول الصحي، من خلال قياس درجة حرارة المترشحين قبل الدخول إلى قاعة الامتحان. وعزل من يشتبه بهم في قاعات خاصة، مع إلزامية ارتداء الكمامة للجميع، وطيلة فترة الامتحانات».

وجاء ذلك، طبقاً للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول، بتاريخ 9 فبراير الجاري. والتي تسمح ببرمجة الملتقيات والأيام الدراسية والندوات، مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي. وكشف بن زيان، عن تسجيل 170 ألف مترشح لامتحان الدكتوراه، موضحاً أنه يمكن لمترشح واحد، الترشح في عدة جامعات.

إلى جانب ذلك، أشار بن زيان إلى أن الجزائر لا تزال تعاني من آثار جائحة «كورونا»، التي تسببت في غلق الجامعات، عندما بلغت الموجة الرابعة ذروتها.

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