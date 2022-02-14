باشاغا والدبيبة نذر مواجهة مسلحة بين حكومتين

المصدر: عواصم - الحبيب الأسود، وكالات

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اتسعت دائرة الاحتقان بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد وصول أرتال من مركبات مسلحة من مدينة مصراتة لمساندة حكومة عبدالحميد الدبيبة في مواجهة قرار مجلس النواب بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إن عناصر موالية للحكومة انتشرت حول المؤسسات السيادية والحيوية، بما في ذلك مقر مجلس الوزراء، بعد أن وصلت عشرات المركبات المسلحة من مدينة مصراتة منذ أول أمس، في ظل جدل حاد بين فعاليات المدينة بشأن الموقف من مستجدات الأحداث ولا سيما أن الدبيبة وباشاغا يتحدران من مصراتة ولكل منهما فيها أنصار وموالون.

ونظمت العناصر التي وصلت من مصراتة وجارتيها الخمس وزليتن، والتي تضم نحو 300 عربة مسلحة، استعراضاً في ساحة الشهداء بطرابلس، رأى فيه السكان المحليون استفزازاً غير مبرر.

رفض للمشاركة

وأكد بيان صدر أمس، عن أهالي وقيادات وحكماء وأعيان ونشطاء ومثقفي ومؤسسات المجتمع المدني في مصراتة رفضهم المشاركة في أي اصطفاف سياسي يشق صف المدينة إذ أوضحوا أن من أعطى الثقة لحكومة الدبيبة هو نفسه من كلّف الحكومة الجديدة، في إشارة إلى مجلس النواب، ولذلك عليها أن تحل مشكلاتها مع الجهة التي منحتها الثقة وسحبتها منها من دون تصديرها للشارع، وتحريض الناس على بعضهم بعضاً، مردفين أن من يدّعون أنهم حكماء كلفوا شخصاً غرضه جمع المال من الحروب بقيادة قوة من مئات السيارات المسلحة، وبالسير إلى طرابلس، وتوجيه سلاحه في وجه أبناء وطنه ضد حكومة كُلِّفت من البرلمان نفسه. ويخشى مراقبون محليون من حصول تفكك وانقسام في ظل الاختلاف الحاصل بين مؤيدي باشاغا والموالين للدبيبة.

في الأثناء، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، أنها التقت الدبيبة، لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد.

وقالت ويليامز، إنها استعرضت مع الدبيبة، العملية الجارية، مجددة التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ، قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.

وفي تغريدة ثانية، أكدت ويليامز، أنها التقت باشاغا، مؤكدة ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه يجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

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