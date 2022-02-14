البرهان يعرض مبادرة لحل الأزمة السودانية

المصدر: (الخرطوم - البيان، وكالات)

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قدّم رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، رؤية حكومته لحل الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال محادثات أجراها البرهان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى العاصمة الخرطوم. وتتمثل المبادرة، حسب بيان سوداني، في أربعة محاور، تشمل إطلاق حوار شامل مع جميع القوى السياسية والاجتماعية عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

كما تشمل المبادرة إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. وشدد البرهان خلال اجتماعه مع فكي ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، بانغولي أدوي، على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان.

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