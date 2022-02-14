الأوضاع في اليمن على طاولة مجلس الأمن غداً

المصدر: (عدن - البيان)

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يعقد مجلس الأمن غداً الثلاثاء جلسة جديدة لمناقشة الأوضاع في اليمن، إذ سيقدّم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غوردنبرج، إحاطته للمجلس بمستجدات الأوضاع. ومن المنتظر أن يحيط المبعوث الأممي، أعضاء المجلس بالنتائج الأخيرة مع ممثلي الشرعية وميليشيا الحوثي، وتطوّرات الأوضاع المدنية، فضلاً عن تقديم منسق الشؤون الإنسانية، إفاداته عن الوضع الإنساني، في ضوء خفض المساعدات عن 11 مليون يمني ابتداءً من نهاية فبراير الجاري بسبب نقص التمويل.

كما من المنتظر أن يُحط مجلس الأمن علماً بتطورات وضع السفينة صافر في ضوء حصول الأمم المتحدة على موافقة الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي على مقترح إفراغ حمولتها من النفط الخام إلى سفينة أخرى تجنباً لانفجارها. ووفق مصادر حكومية، سيستمع الأعضاء في جلسة مغلقة إلى تقرير لجنة العقوبات الدولية، حيث يتوقع أن يصادق المجلس على استمرار العقوبات على معرقلي التسوية السياسية. ولم تستبعد المصادر، أن يتم اقتراح إضافة قيادات جديدة من ميليشيا الحوثي إلى قائمة العقوبات. وتقول الأمم المتحدة، إنّه ومنذ مطلع العام الماضي، يعاني 16.2 مليون شخص، ما يعادل نصف سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 47 ألفاً يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

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