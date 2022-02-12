توافق مصري ألماني على تسوية الأوضاع في ليبيا

المصدر: القاهرة - كونا

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أكدت مصر وألمانيا، اليوم، أهمية تضافر الجهود المشتركة بينهما سعياً لتنفيذ المقررات الصادرة عن «مسار برلين»، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة كافة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي تزور القاهرة حالياً.

وقال راضي إن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية أن يسهم تنفيذ مقررات (مسار برلين) في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وحول العلاقات الثنائية بين البلدين قال راضي إن الرئيس السيسي أشار إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها «الوثيقة» مع ألمانيا، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح أن الوزيرة بيربوك أشارت إلى جهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير جميع الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر مما جعلها مثلاً أعلى ونموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً.

من جهتها، أكدت بيربوك بحسب المتحدث حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم العلاقات مع مصر بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة معها وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشأن كل الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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