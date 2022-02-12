عون متسمك بإجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، سيدرس الثلاثاء المقبل، كيفية تذليل الصعوبات المالية، لتوفير اعتمادات إجراء الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة، في بيان السبت، إنه «منعاً لأي التباس، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، متمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل».

وأضاف البيان «أما بالنسبة إلى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، فإن مجلس الوزراء، سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد، لاتخاذ التدابير اللازمة، والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في قصر بعبدا».

يشار إلى أنه من المقرر أن يصوت اللبنانيون في الداخل، لاختيار مجلس نيابي جديد، يوم الأحد الموافق لـ 15 مايو المقبل؟، فيما سيصوت الموظفون، الذين سيشاركون بالانتخابات، يوم الخميس 12 مايو.

فيما سيجري تصويت اللبنانيين بالخارج، يوم الجمعة الموافق لـ 6 مايو، أو يوم الأحد الموافق لـ 8 مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.

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