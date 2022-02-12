الحكومة اللبنانية تبدأ إعادة إعمار مرفأ بيروت

المصدر: (بيروت - وكالات)

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أطلقت الحكومة اللبنانية، أمس، الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بمرفأ بيروت مجدداً وإعادة إعماره.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في احتفال في السراي الحكومي، إن «انفجار مرفأ بيروت عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ الوطن، لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال»، لافتاً إلى أن «ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية».

يأتي ذلك فيما اعتصم عشرات المحتجين، أمام منزل ميقاتي في منطقة الميناء بمدينة طرابلس شمالي لبنان، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية المتردية وعلى الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة، أول من أمس. وأبدى المعتصمون اعتراضهم على تصريحات ميقاتي، التي تحدث فيها عن رفع الأسعار ولمح لفرض ضرائب.

وردد المعتصمون هتافات تطالب ميقاتي بـ«تحمل أوجاع الناس، والبحث عن حلول للأزمة المالية بعيداً عن الضرائب التي تطالهم وترفع كلفة الاتصالات والماء والكهرباء».

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