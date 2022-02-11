فاجعة كبيرة تحلّ بالسودان.. النيل يبتلع 7 أفراد من أسرة واحدة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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توفي 7 أشخاص من أسرة واحدة، هم أحفاد السر الخليفة عبد الله، إثر حادث غرق أليم في نهر النيل بمنطقة المحمية "قرية حمَودات" في ولاية نهر النيل شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

المتوفون السبعة أشقاء وأبناء وبنات خالات من أسرة السر عبد الله محمد الماحي الفادني، وهم:

إنصاف عمر الخير اللبيب "متزوجة".

طيبة المكاشفي البشير المساعد "5 سنوات".

ولاء هاشم محمد الحسن "17 سنة".

قاسم هاشم محمد الحسن "8 سنوات".

خالد عثمان محمد الحسن "14 سنة".

محمد عثمان محمد الحسن "8 سنوات".

أبوذر عبد الماجد دفع الله.

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