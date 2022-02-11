دفعة أممية جديدة لدعم المشاريع في اليمن

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمم المتحدة إطلاق الدفعة الجديدة من مخصصات الصندوق الإنساني في اليمن لمواصلة تنفيذ جميع المشاريع الممولة قيد التنفيذ حالياً لكل محافظة ومديرية في اليمن. وهي تغطي المشاريع الممولة من مخصصات الاحتياطي منذ عام 2019، ويتم تحديثها على أساس منتظم، حيث حازت محافظة تعز أعلى المشاريع.

ووفق بيان مكتب الشؤون الإنسانية فإنه في الوقت الحالي يتم تنفيذ 146 مشروعاً من مشروعات الصندوق الصحي للصحة من قبل 53 شريكاً في 154 مديرية في جميع المحافظات البالغ عددها 22 محافظة في اليمن. ومنذ بداية الشهر الجاري كان لدى محافظة تعز أعلى نسبة من المشاريع الممولة من 56 نشاطاً للمشروع يتم تنفيذها حالياً في 20 منطقة من قبل 28 شريكاً. وفي الحديدة، ذكر البيان أن 23 شريكاً ينفذون 41 نشاطاً للمشروع في 17 مديرية، بينما يقوم 18 شريكاً حالياً بتنفيذ 30 نشاطاً للمشروع في 12 مديرية في مأرب.

وحسب البيان أطلق منسق الشؤون الإنسانية الدفعة الجديدة من مخصصات الصندوق الإنساني اليمني لدعم بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في المناطق ذات الأولوية في جميع أنحاء اليمن، في وقت يستمر فيه الوضع في اليمن في التدهور وسط أزمة تمويل تعيق زيادة المساعدات المنقذة للحياة لتجنب خطر المجاعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز