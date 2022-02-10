مصر.. تنبيه عاجل ببلوغ الـ 103 مليون نسمة خلال أسبوع

المصدر: البيان

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رصدت الساعة السكانية المرتبطة بوزارة الصحة المصرية وصول إجمالي عدد السكان يوم أمس 9 فبراير 2022، إلى 102 مليون و959 ألفًا و361 نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في جميع المحافظات إلى 103 ملايين، خلال أسبوع على الأكثر، حيث أن متوسط مواليد اليوم الواحد يتراوح من 7 إلى 8 آلاف نسمة.

وعندما يبلغ عدد سكان مصر 103 مليون نسمة الأسبوع المقبل، فإن المليون مولود الجدد سيكونون قد تم تسجيلهم خلال 7 أشهر وأسبوع في الفترة من 5 يوليو إلى 15 فبراير، حيث أن عدد سكان مصر سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021. وفقاً لصحيفة "الوطن نيوز" المصرية.

وكشفت الساعة السكانية عن عدد سكان المحافظات يوم أمس، معلنة أن عدد السكان في العاصمة بلغ نحو 10 ملايين و101 ألفا و973 نسمة، ثم الجيزة 9 ملايين و331 ألفا و312 نسمة، وفي الترتيب الثالث من حيث عدد السكان حلت محافظة الشرقية وسجل عدد سكانها 7 ملايين و756 ألفا و665 نسمات.

ورصدت الساعة السكانية، عدد سكان محافظات الوجهين البحري والقبلي في صعيد مصر على النحو التالي:

- الدقهلية وبلغ عدد سكانها، 6 ملايين و940 ألفا و670 نسمة.

- البحيرة، ووصل عدد سكانها 6 ملايين و738 ألفا و143 نسمة.

- المنيا وسجل عدد سكانها، 6 ملايين و145 ألفا و573نسمات.

- القليوبية وارتفع عدد سكانها إلى 6 ملايين و29 ألفا و254 نسمة.

- الإسكندرية، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و459 ألفًا و877 نسمة.

- سوهاج وسجل عدد سكانها 5 ملايين و471 ألفا و334 نسمة.

- الغربية وارتفع عدد سكانها إلى 5 ملايين و562 ألفا و799نسمة.

جدير بالذكر ان الساعة السكانية، مرتبطة بشبكة الكترونية في وزارة الصحة لتسجيل أعداد المواليد والوفيات لحظيا على مدار الـ24 ساعة يوميا.

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