مصادر لـ«البيان»: «الحوثي» وافقت على إفراغ «صافر»

المصدر: (عدن - البيان)

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أكد مصدران حكوميان في اليمن موافقة ميليشيا الحوثي على مقترح الأمم المتحدة بإفراغ حمولة السفينة صافر من النفط الخام إلى سفينة أخرى لتجنب انفجارها والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة، وأن الأمم المتحدة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وقال المصدران لـ«البيان» إن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أبلغ الجانب الحكومي بأنه حصل على موافقة ميليشيا الحوثي على استئجار سفينة لنقل النفط وإفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام تحمله السفينة صافر المهددة بالانفجار نتيجة عدم صيانتها من سنوات، بعد أن تعذر التوصل إلى اتفاق مع الميليشيا على السماح بوصول فرق فنية تتبع الأمم المتحدة لتقييم وضع السفينة صافر، وتقرير ما إذا كان بالإمكان صيانتها أو سحبها إلى ميناء قريب وإفراغ حمولتها.

ووفق ما ذكره المصدران فإن الأمم المتحدة بدأت باتخاذ خطوات تنفيذ الاتفاق الأخير من خلال إرسال حواجز مطاطية ضخمة وصلت إلى جيبوتي منذ نحو أسبوعين، حيث ستستخدم هذه الحواجز في محاصرة أي تسرب نفطي عند البدء بإفراغ حمولة السفينة صافر، التي تعرض جسمها لكثير من التآكل نتيجة عدم صيانتها منذ نحو ستة أعوام، إلى جانب توقف عمل أجهزة التبريد داخلها، وغيرها من الأجهزة التي تمنع انفجارها.

من جهتها، أبلغت الحكومة اليمنية المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وليام ديفيد جريسلي، موافقتها على المقترح لتفادي التهديد القائم، وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب، وأكدت أن الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل ميليشيا الحوثي التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

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