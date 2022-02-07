الشرعية تتقدم شمال غرب مأرب والجوف

المصدر: (عدن - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد جبهات شمال غرب مأرب، وشرق الحزم في الجوف، اشتباكات مستمرة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة، وميليشيا الحوثي في مختلف المحاور. واستمرت قوات الجيش في تمشيط المواقع المحررة غرب وجنوب مدينة حرض بمحافظة حجة.

ووفق مصدر عسكري، نفذت قوات الجيش والمقاومة، أمس، في مأرب هجوماً على مواقع الميليشيا في أطراف وادي الجفرة بمديرية مجزر، وتمكنت من تحرير أحد المواقع الحاكمة، فضلاً عن اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة مع فرار الميليشيا.

وشنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً على تحصينات الحوثيين وميليشياتها في سائلة حلحلان في محزام ماس، أدت لمقتل وجرح عدد من عناصرها. كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارة على طقم ومدرعة بين معسكر ومحزام ماس أدى لمقتل جميع من كانوا على متنهما. وفي جنوب مأرب، تواصلت الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل بين قوات الشرعية والميليشيا الحوثية شمال عقبة ملعاء بمديرية حريب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز