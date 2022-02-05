مخدرات بطرد بريدي متجه إلى الكويت.. كيف أفشل الأمن اللبناني العملية؟

المصدر: بيروت - كونا

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أحبطت السلطات الأمنية اللبنانية عملية تهريب 150 ألف حبة (كبتاغون) المخدرة مخبأة داخل طرد بريدي كانت في طريقها إلى دولة الكويت.

وقال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي عبر موقع «تويتر» السبت «إننا في وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى إلى أشقائنا في دول الخليج العربي».

وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (كبتاغون) إلى إحدى الدول العربية مخبأة ومموهة داخل طرد بريدي يحتوي على علب لقطع من الشوكولا.

وقالت المديرية في بيان إنه «بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تم تحديد مكان وجود الطرد لدى إحدى شركات البريد، حيث تم ضبطه وعثر بداخله على 27 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون المخدرة أي بما يوازي 150 ألف حبة، تم طحنها وتوضيبها في أكياس صغيرة وتغليفها بمادة الشوكولا ووضعها في علب مخصصة للحلويات».

وأضافت «من خلال التنسيق بين عناصر المكتب والمجموعة الخاصة تم توقيف متورطة في هذه العملية، وهي لبنانية، وأن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين».

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