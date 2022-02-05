«التحالف» يبدأ تطهير حرض من آلاف الألغام الحوثية

المصدر: عدن - البيان

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نفذت «ألوية اليمن السعيد» عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة غربي اليمن، تمكنت خلالها من السيطرة على المعسكر الوحيد للميليشيا هناك، وعزلت جميع عناصرها داخل مدينة حرض وطلبت منهم الاستسلام، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام التي زرعتها الميليشيا الإرهابية.



وقالت مصادر عسكرية، إن المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت عملية عسكرية واسعة في مديرية حرض، حيث شنّت قصفاً مدفعياً مكثفاً على أوكار ميليشيا الحوثي في مختلف المواقع القتالية، وتمكنت وباسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية من فرض سيطرتها على معسكر المحصام وقطعت آخر خطوط إمدادات الميليشيا في شرق مدينة حرض، وطلبت ممن تبقى من عناصرها داخل المدينة التسليم.



وحسب المصادر فإن العملية تستهدف تحرير مديرية حرض بالكامل وهي المديرية الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وفيها يوجد أهم منفذ بري يربط البلدين. بالتزامن مع تقدم وحدات أخرى من الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب، وتمكنت خلالها من دحر الميليشيا من عدة مواقع في شرق مديرية الجوبة.



عمليات إنسانية



من جهته، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه يعتزم إطلاق العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة عقب تطهيرها من آلاف الألغام الحوثية. وطالب المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم، مؤكداً بدء تطهير المدينة من آلاف الألغام التي زرعتها الميليشيا الإرهابية. وقال التحالف إن العملية العسكرية كبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية وفي العتاد خلال 16 عملية بمحافظتي حجة ومأرب.



وفي الجبهة الشمالية الغربية، واصلت قوات الجيش خوض المعارك العنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة ماس، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. فيما نفذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيا على امتداد الجبهتين، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات.

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