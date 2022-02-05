لماذا حُرم بعض الشركات السياحية المصرية من تأشيرات العمرة؟

المصدر: البيان

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كشف المهندس أحمد عبد الجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمصر، أسباب حرمان بعض الشركات السياحية المصرية من الحصول تأشيرات العمرة.

وقال أحمد عبدالجواد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث"، إن هناك بعض الشركات ليس لديها مشرفون مسجلون في قسم السياحة الدينية، لافتا إلى أن العدد الشركات السياحية يصل في مصر إلى 2500 شركة وليس بالضروري تسجيل مشرفين بجميع الأقسام بالشركة".

وتابع، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، من غير المنطقي إعطاء تأشيرات عمرة لشركات غيرة مهتمة بالسياحة الدينية، مشيرا إلى أن حجم الطلب على العمرة والحج سيكون مرتفعا جدا هذا العام، وذلك لأنه خلال العامين ونصف الماضيين لم يؤد أحد هذه الفريضة بسبب جائحة كورونا.

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