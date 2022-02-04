مصرع 10 أشخاص في الصومال بانفجار لغم لدى مرور حافلة

المصدر: أ ف ب

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قُتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح آخران، اليوم، في الصومال بانفجار لغم لدى مرور حافلة صغيرة كانوا يستقلونها، بحسب ما أكد مسؤول أمني وسكان.

وأكد المسؤول في الأمن المحلي محمدنور داهير، في اتصال هاتفي، أن الحافلة الصغيرة كانت متجهة إلى مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية عندما حصل الانفجار.

وقال: «إنه أمر فظيع، 10 أشخاص جميعهم مدنيون قتلوا وجُرح شخصان في انفجار دمّر الحافلة الصغيرة»، مذكِّراً بأن «الإرهابيين يزرعون الألغام على طول طرق تسلكها سيارات مدنية».

وأكد عثمان جيلي، أحد سكان المنطقة الذي عاين مكان الحادث، أن بعض الضحايا من بائعي حليب الجمال في قرى قرب كيسمايو.

وتُعتبر كيسمايو معقلاً قديماً لحركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا يزال مقاتلو الحركة يسيطرون على مناطق ريفية واسعة في الصومال، ويشنون هجمات على أهداف حكومية وعسكرية وعلى المدنيين، لا سيما في العاصمة مقديشو.

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