"ريان" يوحّد بين قلوب الجزائريين والمغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان

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هزت حادثة سقوط الطفل المغربي ريان ذي 5 سنوات في بئر إرتوازية بمعمق 32 مترا قلوب ومشاهر كل الجزائريين.

وذكرت هذه الحادثة الجزائريين، بعياش محجوبي الذي توفي بعد أن أمضى 9 أيام من سقوطه بئر إرتوازية بالمسيلة في 2018، وذلك بمنطقة أم الشمل بالحوامد في المسيلة.

منذ صبيحة أول أمس الاربعاء، يتابع الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء والتضامن لإنقاذ الطفل ريان الذي تصدر منصات التواصل، كما أن هذه الحادثة احتلت المرتبة الأولى في الترند عبر التويتر #انقذوا_ريان، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وبعد أكثر من 40 ساعة من الحفر تمكنت مصالح الحماية المدنية المغربية من تزويد الطفل ريان بالماء والأوكسجين عقب التأكد من انه حي وعالق. والمتصفح لمنصات التواصل منذ اول أمس لا حديث للجزائريين إلا عن حادثة الطفل ريان وما مدى تقدم عمليات الإنقاذ، في حين أن كل المؤشرات توحي إلى قرب الوصول إلى الطفل ريان وانقاذه سالما.

يذكر أن الطفل المغربي ريان سقط في بئر عميقة يبلغ عمقها 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

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