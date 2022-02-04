التحالف ينفذ 14 استهدافاً والشرعية تتقدم في الجوف

المصدر: الرياض، عدن - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي، موضحاً أنه نفذ 14 استهدافاً ضد الميليشيا في مأرب وحجة أول من أمس.

يأتي ذلك، فيما تتواصل لليوم الرابع المعارك العنيفة بين الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة والميليشيا الحوثية من جهة أخرى على امتداد الجبهة الشمالية الغربية بمأرب.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش استكملت تأمين محزام ماس بعد هجوم عنيف شنته فجراً على آخر المواقع المستحدثة للحوثيين، وتمكنت من تأمين الجبهة من ميمنة وادي الجفرة في مدغل حتى المواقع المتقدمة في مجزر باتجاه طريق الجوف.

وأتت هذه التطورات بينما تحاول الميليشيا الحوثية بهجمات متقطعة منذ الليلة قبل الماضية، استعادة بعض المواقع الحاكمة التي خسرتها دون تحقيق مكاسب ميدانية.

وأكد المصدر قيام طيران التحالف باستهداف عربة مدرعة وأطقم تعزيز حوثية شرق معسكر ماس ومقتل جميع من كانوا عليها.

الجبهة الجنوبية

أما في الجبهة الجنوبية، فتصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة في ساعات الفجر الأولى لهجوم عنيف من الميليشيا الحوثية في جبهة لعيرف على خط الجوبة مأرب.

وتكبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، حيث استهدفت مدفعية الجيش تجمعاتها للميليشيا عند سفح جبل العمود والقضاء على نسقين هجوميين على امتداد الجبهة باتجاه المنطقة المفتوحة في قرن لظاة.

وواصلت مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف التحصينات والتعزيزات الحوثية بعدة غارات في الجبهة الجنوبية ملحقة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح من عناصر الميليشيا.

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