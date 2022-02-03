حقيقة مد إجازة منتصف العام الدراسي في مصر بسبب كورونا

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة إصدار الحكومة المصرية قراراً بمد إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعاً نتيجة تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بحسب منشور متداول على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، اللتين نفتا تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة للمنشور المتداول، مشيرتين إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وواصفتين المنشور المتداول بأنه «مزيف».

وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، إذ من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022، لمدة 15يوماً.

ولفتتا إلى أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بكل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

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