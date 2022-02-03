السيسي يتوجه إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم الرابع فبراير الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، بأن مشاركة الرئيس المصري في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز