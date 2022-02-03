اجتماع عربي لبحث عودة سوريا لـ«الجامعة»

المصدر: (عمان - أ.ف.ب)

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أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في العاصمة الأردنية عمان أمس، أنّ اجتماعاً وزارياً عربياً سيعقد مطلع مارس المقبل، لبحث إمكان عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقال لقناة «المملكة» الرسمية إن «اجتماعاً وزارياً عربياً سيعقد مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية».

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أبو الغيط «ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات»، مشيراً إلى «أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص».

ويدور جدل حالياً بشأن عودة سوريا إثر الانتصارات العسكرية للجيش السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المسلّحين.

إلى ذلك، بحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أمس، في عمان «جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا ودعم العراق ولبنان» حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية. كما تم خلال اللقاء بحث «سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك»، حيث أكد أبو الغيط والصفدي «ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

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