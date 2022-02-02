قرقاش: الإمارات ستبقى شعاع الأمل واعتذار رئيس وزراء الصومال يفتح صفحة جديدة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تواصل خطواتها نحو ترميم الجسور وإعادة التواصل مع مختلف الدول في سعيها لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودفع عجلة الازدهار، واعتذار رئيس الوزراء الصومالي يفتح صفحة جديدة، فلطالما كان دعم ومساندة الاشقاء في الصومال موقف تاريخي تجسد في أصعب الظروف ويبقى محل اهتمام ورعاية الإمارات

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تبقى الإمارات عصية على الحاقدين والمعتدين، وتبقى شعاع الأمل الذي ينشر الخير والنموذج الذي نفخر بأنه الانعكاس الصحيح لتاريخنا وثقافتنا، والسد المنيع بوجه قوى الظلام والإرهاب، الإمارات بشير المستقبل المزهر وهم نذير الشؤم والخراب، خابوا وخابت مساعيهم فالظلام أضعف من أن يحجب النور».

وكان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، قدَّم في 7 يناير الماضي، اعتذاره لدولة الإمارات عن الحادث الذي وقع في مطار مقديشو في أبريل 2018، وذلك خلال استقباله في المطار طائرة تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي، وفق بيان صادر عن مكتبه، ، بتسليم المبالغ التي تمت مصادرتها خلال تلك الحادثة سيتم تسليمها إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.

وأشاد رئيس الوزراء الصومالي بالدور الإنساني الإماراتي الهادف لتخفيف معاناة الشعب الصومالي، وقدَّم شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أنه عازم على تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين

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