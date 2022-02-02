وثائقي خاص يكشف الوجه الإرهابي للحوثي

المصدر: (دبي - البيان)

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تعرض قناة سكاي نيوز عربية اليوم، فيلماً وثائقياً بعنوان «أنصار الإرهاب» تقدم من خلاله تحقيقاً خاصاً يكشف بعضاً من أوجه الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن، بأشكال مختلفة متعددة الأوجه، ضد الشعب اليمني بمختلف أطيافه، وضد دول أخرى، بشكل يهدد أمن المنطقة، وفقاً لموقع القناة.

ويكشف الوثائقي بداية ممارسات الميليشيا ضد أبناء الشعب اليمني، من خلال عمليات تجنيد الأطفال الواسعة، التي ثبت استمرارها إلى اليوم من خلال إحصائيات وأسماء موثقة، بالإضافة إلى استهداف كل الأصوات المعارضة التي تقف في وجه مشروع الحوثي التخريبي.

وتؤكد القناة أن الوثائقي يعرض بالأدلة تفاصيل العلاقة المشبوهة بين التنظيمات الإرهابية، كـ «القاعدة» و«داعش»، وميليشيا الحوثي، من خلال استعراض تقارير استخباراتية ووثائق تثبت عملية تبادل أسرى بين الحوثيين وهذه التنظيمات، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقات السرية التي تعقدها الميليشيا مع «القاعدة» عبر إصدار هويات ووثائق مزوّرة لتسهيل تحرك هذه العناصر المتطرفة، ما يشكل ضربة لجهود العالم في مكافحة الإرهاب.

ويناقش الوثائقي الوقائع والدلائل حول وجود علاقة بين جماعة الحوثي والتنظيمات المتطرفة، ليقدم إجابة عن سؤال: هل أصبح تصنيف الحوثي جماعة إرهابية أمراً ملحاً؟ ويقف على حقيقة هذه العلاقة مع شخصيات فاعلة في المنطقة والعالم.

والفيلم هو ضمن سلسلة وثائقيات صورته «سكاي نيوز عربية» في اليمن، وفقاً لموقع القناة التي أضافت إنه يمكن للمشاهدين متابعة بث العرض الأول للفيلم الوثائقي حصرياً على شاشة القناة اليوم الأربعاء الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت غرينيتش، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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