السعودية والبحرين والكويت ومصر تدين محاولات مليشيا الحوثي استهداف الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات، كانت آخرها إطلاق صاروخ باليستي على أبوظبي.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية - وقوفها التام مع دولة الإمارات تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وجدد بيان الخارجية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات، مشيدة بكفاءة قوات الدفاع الجوي الإماراتي التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وشددت وزارة الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء البحرين - على أن هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصرارا من قبل ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها .. وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ردع هذه الميليشيات الإرهابية ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ومن جهتها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي بسلوكها العدواني "الجبان" استهداف دولة الإمارات بصاروخ بالستي.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الممارسات الإرهابية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق الآمنة في دولة الإمارات واستقرار المنطقة يؤكد تجاهل مليشيا الحوثي للجهود الدولية وإصرارها على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ما يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لإطلاق ميلشيا الحوثي لصاروخ باليستي باتجاه دولة الإمارات، والذي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضه وتدميره.

وشدد بيان لوزارة الخارجية مجددا على رفض مصر الكامل لتلك الأعمال الإرهابية الجبانة وما تنطوي عليه من تهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة.. مؤكدا التضامن مع دولة الإمارات في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز